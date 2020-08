giełda oprac. Damian Słomski przed chwilą

KIG obniża prognozę PKB Polski. Wzrost dopiero na koniec roku

Krajowa Izba Gospodarcza spodziewa się powrotu gospodarki do wzrostu dopiero w czwartym kwartale. To za mało, by utrzymać całoroczny wzrost. Prognozuje, że PKB spadnie o 1,4 proc., a więc mocniej od wcześniejszych szacunków.

