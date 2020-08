Ceny paliw niższe. A i tak stacje na każdym litrze zarabiają więcej

W ubiegłym roku litr benzyny kosztował blisko 5 zł. W tym roku to na razie około 4,39 zł. W przypadku oleju napędowego ceny spadły z 5,06 zł do 4,49 zł.

Na obniżkach korzystają kierowcy, ale okazuje się, że stacje paliw na każdym litrze wcale nie zarabiają mniej niż przed rokiem. Ich marże nawet dość wyraźnie wzrosły. Z wyliczeń POPiHN wynika, że na czysto stacje zarabiają około 21 groszy z litra benzyny i 20 groszy z oleju napędowego. W 2019 roku średnio było to odpowiednio 15 groszy i 9 groszy.

Cena benzyny w blisko 19 proc. składa się z podatku VAT. 3 proc. to opłata paliwowa, a 2 proc. to opłata emisyjna. Aż 35 proc. ceny to akcyza.