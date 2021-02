KIG spodziewa się wzrostu PKB Polski o ok. 4,1% w 2021 roku

"Liczba bezrobotnych zwiększy się prawdopodobnie do 1,1 mln, a stopa bezrobocia do 6,5%. Wiosną i latem bezrobocie będzie spadać" - czytamy dalej.

"W ostatnich kwartałach widoczny jest równoczesny napływ kapitału bezpośredniego na nasz rynek i odpływ kapitału portfelowego. Odpływ kapitału portfelowego to konsekwencja zmiany polityki zarządzania długiem państwa. Dług emitowany jest głównie do podmiotów krajowych, mniej zaś do inwestorów zagranicznych. Rezerwy walutowe są wysokie. Ich poziom jest adekwatny do wielkości importu towarów i usług (5,97 miesiąca importu towarów i usług), podaży pieniądza (31,8%) i zadłużenia zagranicznego (41,6%). Zadłużenie zagraniczne rośnie wolno. Stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB (obecnie 57%) i eksportu towarów (obecnie 133%) spada. Aktualny stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB i eksportu jest niski" - podała Izba.