KIGEiT i Fundacja Digital Poland: 5G to warunek wdrożenia gospodarki 4.0

Przedsiębiorcy zrzeszeni w KIGEiT apelują do polskiego rządu o stworzenie jasnych i czytelnych warunków inwestowania w sieci 5G, ponieważ zachowanie konkurencyjności polskiej gospodarki wymaga jak najszybszego włączania się polskich firm w światowe, cyfrowe sieci produkcyjno-usługowe. Dostęp do najnowszych technologii, w tym 5G, to warunek konieczny do unowocześnienia służby zdrowia, rozwoju przemysłu, szkolnictwa, opieki socjalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i wielu innych sektorów życia społecznego i gospodarczego, podkreślili autorzy raportu.

"W roku 1989 Polacy podnieśli głowy i postawili sobie, niezwykle nierealne wówczas, cele. Ale uwierzyli w siebie i dlatego Polska stała się krajem cudu gospodarczego, podziwianego za nieustający wzrost gospodarczy. Gdy na stację PRL wjechał pociąg 'Historia' z wagonami 'Kapitalizm, NATO i UE' - ruszyliśmy w 30-letnią podróż do stacji Gospodarka UE - Wschód. Dzisiaj na tej stacji stoi pociąg z wagonami Gospodarka 4.0, Sieci 5G i Społeczeństwo 5.0. Odjeżdżają do stacji Dobrobyt UE - Zachód. Czeka nas długa podróż, ale bez porównania spokojniejsza i wygodniejsza. Większość z nas uważa, że droga, którą przeszliśmy jest krótsza od tej, która jest przed nami, ale mapa pokazuje coś innego. Cuda gospodarcze dzieją się głównie w czasach przełomów. Dlatego mamy kolejną szansę. Uwolniliśmy się z marazmu zacofania, a teraz mamy szansę na skok w nowoczesność i dobrobyt. Za 30 lat Polska może stać się jednym z najlepiej urządzonych i przyjaznych miejsc do życia. A jak będzie w rzeczywistości zależy tylko od nas samych" -

czytamy w raporcie.

Autorzy raportu postulują rozwój sektora telekomunikacyjnego, w tym m. in. zmiany w prawie regulującym sposób gospodarowania przestrzenią radiową oraz przydziałem pasm częstotliwości, a także przepisów mających wpływ na tempo i koszty inwestycji w infrastrukturę światłowodową i bezprzewodową. Eksperci sugerują jak najszybsze uruchomienie projektów z zakresu sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy, rejestrów rozproszonych oraz cyfrowej platformy usług i danych.

Wiceprezes KIGEiT i współautor "Krótkiej opowieści" Jarosław Tworóg podkreślił podczas prezentacji dokumentu, że o gospodarce 4.0 i sieci 5G należy mówić w sposób zrozumiały i przekonujący dla szerokiej publiczności. Jego zdaniem, przekonanie społeczeństwa do konieczności inwestycji w nową sieć mobilną jest podstawą do zagwarantowania rozwoju.

"Społeczeństwo, biznes, władze państwowe i samorządowe powinny dogłębnie rozumieć jak ważne jest to dla naszej przyszłości. Bez przekazania tej wiedzy obywatelom i bez uzyskania zainteresowania i wsparcia większości społeczeństwa Polska nie będzie mogła przejść sprawnie przez rozpoczynający się proces transformacji gospodarczej. Powinniśmy natychmiast przystąpić do działania i przyspieszyć budowę sieci 5G i przemysłu 4.0, by przejść do realizacji wizji społeczeństwa 5.0" - powiedział Tworóg podczas konferencji prasowej.

Autorzy silny nacisk kładą na cyberbezpieczeństwo - postulują działania na rzecz wprowadzenia wspólnych dla całej Unii Europejskiej, transparentnych i jawnych zestawów wymagań technicznych dla dostawców sprzętu i oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych niezależnie od kraju pochodzenia. Proponują także powołanie jednostki organizacyjnej, która na bieżąco będzie identyfikowała zorganizowane cyberataki informacyjne oraz informowała o nich opinię publiczną.

Według nich, obecny wzrost gospodarczy Polski jest zbyt wolny, aby zmniejszać dystans do krajów wysokorozwiniętych, a nie może być szybszy, ponieważ w minimalnym stopniu opiera się na wzroście innowacyjności i produktywności technologicznej.

"Polska musi przestawić się na innowacyjny sposób rozwoju. Wzrost roli cyfryzacji polega także między innymi na rozwoju sztucznej inteligencji, której obecność w naszym życiu będzie wzrastać. Jesli Polska chce być innowacyjna - a ja osobiście bardzo bym tak chciał - to musi przyśpieszyć budowę sieci 5G, by przejść do realizacji wizji społeczeństwa 5.0. Taki ruch pozwoli wykorzystywać technologie cyfrowe do zwiększenia efektywności pracy, a także rozwoju społeczno-gospodarczego i będzie silnym impulsem do dalszego dynamicznego wzrostu PKB" - skomentował dla ISBnews dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska Ryszard Hordyński.

Według szacunków, cytowanych wcześniej przez Huawei, w 2019 r. ponad 50 krajów przydzieli zasoby częstotliwości sieciom 5G, ponad 60 operatorów wdroży 5G na dużą skalę i będzie dostępnych ponad 40 typów komercyjnych terminali. Pierwsza fala komercjalizacji 5G obejmie jedną trzecią ludności świata, znacznie przekraczając skalę rozpowszechnienia 3G lub 4G.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące