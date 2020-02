Kokoszczyński z NBP: Wzrost inflacji przejściowy, nie wymaga gwałtownych działań

Podkreślił, że przyspieszenie inflacji w grudniu i styczniu powinno być rozpatrywane z uwzględnieniem tego, co "dzieje z cenami żywności, nie tylko w Polsce, ale i np. na Węgrzech dynamika wzrostu jest jeszcze wyższa". Doprecyzował, że chodzi m in. o ceny żywności nieprzetworzonej.

Zaznaczył, że wpływ na wzrost dynamiki inflacji mają m.in. warunki - jak powiedział - agrometeorologiczne, a także m.in. afrykański pomór świń. Dodał, że w przypadku wieprzowiny mamy do czynienia "ze wskaźnikami dwucyfrowymi i to nawet wysoko dwucyfrowymi.

"To jest klasyczny szok podażowy z powodów [...] niezależnych od procesów ekonomicznych, jak się wydaje mamy do czynienia z kłopotami po stronie podaży. Ale ponieważ wieprzowina jest nadal towarem popularnym i chętnie spożywanym, to reakcją na ten szok jest oczywiście gwałtowna dosyć zwyżka cen" - powiedział

"Były kiepskie warunki w zeszłym roku, zbiory były dużo mniejsze niż średnia. Ponieważ duża część warzyw i owoców należy do produktów często kupowanych, no to i one zareagowały stosunkowo szybko dynamiką cen niż np. średnia za ostatnie pięć lat" - tłumaczył członek zarządu NBP.