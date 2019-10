Kongres 590: Czas na międzynarodową ekspancję polskich przedsiębiorstw

"Polski biznes musiał się adaptować do okoliczności i działać w warunkach zmienności. Każda firma - również KGHM - myśli o tym, co nas czeka jeśli chodzi o warunki makroekonomiczne. W tej chwili Brexit jest dużym zagrożeniem dla handlu w kontekście europy ale nas to mniej dotyczy, bo Wielka Brytania nie jest naszym głównym klientem, więcej sprzedajemy do innych krajów europejskich i do Chin" - powiedział prezes KGHM.

"Stawiamy jednak na dywersyfikację i już ponad 50% ropy płynie do nas z innych kierunków niż rosyjski - to nam pozwala realnie zarządzać tym procesem i dzięki temu rozwija się cała gospodarka. Jest jeszcze kwestia fuzji z Grupą Lotos, która pozwoli konkurować globalnie, a nie na rynku krajowym. Chcemy, żeby marka Orlen była widoczna na rynkach globalnych" - powiedziała wiceprezes.

"To, że jesteśmy w Unii Europejskiej jest nadal dla nas olbrzymią szansą. Zagrożenia są natomiast związane ze spowolnieniem światowej i europejskiej gospodarki, z tym co się dzieje w Unii - przede wszystkim z Brexitem - z relacjami handlowymi na świecie" - dodał.

"W wymiarze europejskim przestaliśmy być takim nastolatkiem, który musiał słuchać, chcemy być partnerem dla innych krajów, chcemy usiąść przy stole i na równi rozmawiać. Wydaje się, że w wielu miejscach nam się udało. W tej chwili to, co nam się udało - gdzie jesteśmy postrzegani jako kraj do naśladowania - to model polityki rozwojowej, to dobre zarządzanie gospodarką i wykorzystywanie narzędzi informatycznych, co popularnie nazywa się govtechem. Chcemy się tym dzielić i współpracować" - podsumował Kwieciński.