Konsorcjum Stali miało wstępnie 1,85 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw.

"Jednostkowy przychód ze sprzedaży emitenta za trzeci kwartał 2019 r. wyniósł 446 443 tys. zł co stanowi spadek o 34 971 tys. zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego. Jednostkowy zysk finansowy netto emitenta za trzeci kwartał 2019 r. wyniósł 1 854 tys. zł, co stanowi spadek o 9 372 tys. zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.