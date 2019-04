Kontrola skarbówki w Redanie. Właściciel marki Top Secret miał zawyżyć koszty i uniknąć podatku

Skarbówka wytknęła Redanowi zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę 16,4 mln zł. Wynikały one ze sprzedaży akcji w spółce zależnej TXM w kwietniu 2015 roku Transakcja została rozliczona z innymi zobowiązaniami Redanu wobec spółki Carrisonio LP. W ocenie urzędników nie powinno dojść do kompensaty, co pozbawiło firmę prawa do uwzględnienia kosztów i obniżenia w ten sposób podatku.