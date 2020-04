Koral: 90% Polaków chce wspierać polskie firmy poprzez częstszy zakup produktów

"Koral działa w Polsce już przeszło 40 lat i cieszy nas, że Polacy zwracają coraz większą uwagę na polskie produkty, bo troska o lokalność jest naszym priorytetem. Za produktem nie kryje się tylko duży producent, to również dostawcy, logistyka oraz sprzedawcy. W przypadku firmy Koral od zawsze staramy się w pierwszej kolejności współpracować z polskimi producentami i dostawcami oraz maksymalnie wspierać lokalne punkty sprzedaży. Teraz, w czasie epidemii koronawirusa, taki patriotyzm zakupowy jest szczególnie ważny, aby udało się przetrwać nie tylko dużym firmom, które radzą sobie nieco lepiej, ale również mniejszym przedsiębiorcom" - powiedział dyrektor marketingu PPL Koral Piotr Gąsiorowski, cytowany w komunikacie.

"W normalnych warunkach zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego, zgodnie z którym wąska grupa osób wybierała polskie produkty, wiązało się z wiekiem, poziomem wykształcenia i dochodami. W sytuacji epidemii koronawirusa panujący lęk okazał się silniejszym mechanizmem motywującym konsumentów do podejmowania działań niż etnocentryzm. Zaczęliśmy doceniać to, co możemy stracić, dbać o wybory konsumenckie. Tak duża deklaracja chęci podjęcia działań na rzecz wspomagania polskiego rynku wskazuje na zwiększoną świadomość społeczną i doświadczenie: im starsi i im lepiej wykształceni konsumenci, tym chętniej pomogliby polskim przedsiębiorstwom. Można zatem powiedzieć, że obecnie wszyscy przechodzimy przyspieszoną lekcję dojrzałości społecznej" - dodała profesor Uniwersytetu SWPS Alicja Grochowska.