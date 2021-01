Kornecka z MRPiT: W ramach programu Mieszkanie+ mamy ponad 26 tys. lokali

"Jeżeli chodzi o efekty Mieszkania Plus, według stanu na koniec 2020 roku, w sumie liczba mieszkań wybudowanych i mieszkań w budowie to 26 182 mieszkania, w tym w części rynkowej 3 224 mieszkania, w części społecznej 22 958 łącznie wybudowanych i tych, które są obecnie w budowie" - powiedziała Kornecka podczas posiedzenia sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Narodowy Program Mieszkaniowy w ramach którego realizowane jest Mieszkanie plus obejmuje rozmaite instrumenty wsparcia, składa się z części rynkowej (program budowy mieszkań na zasadach rynkowych na wynajem z dojściem do własności), realizowanej przez PFR Nieruchomości oraz z części społecznej.

W ramach programu mieszkaniowego funkcjonuje również program mieszkanie na start. To jest oferta mieszkań, których umowa najmu obejmuje 1 310 - wskazanych do objęcia umowami najmu z dopłatami. Istnieją także 44 umowy między gminami, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego według stanu na 4 stycznia 2021 roku. Obejmują one takie gminy jak np. Głogów, Toruń, Biała Podlaska, Opole, Katowice, Żywiec, Gdańsk, Gdynia, Kępno, Konin, Chorzów, Tarnowskie Góry i Krosno.