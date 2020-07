KRD: Firmy faktoringowe miały do odzyskania 404,6 mln zł na koniec VI br.

"Jak pokazują nasze dane, największym dłużnikiem firm faktoringowych są przedsiębiorcy z branży handlowej. Mają do oddania 123 mln zł, z czego większość, bo 80 mln zł, to długi hurtowników. Blisko 52 mln zł to długi firm transportowych. Ponad 42 mln zł stanowią zobowiązania producentów, a 40 mln zł firm budowlanych. Na liście faktoringowych dłużników są też biura nieruchomości, architekci czy organizatorzy wycieczek. W sumie mają na koncie 160 tys. wszelakich zobowiązań wobec faktorów" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.