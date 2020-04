Kredyt Inkaso spłacił w całości obligacje serii C1

"Dzięki optymalizacji struktury zadłużenia, m.in. za sprawą emisji obligacji serii F1 i G1, w bieżącym roku kalendarzowym do spłaty mamy papiery dłużne o relatywnie niewielkiej kwocie, tj. 4,8 mln zł, płatne w październiku. Jest to pozostała jeszcze do wykupu część obligacji serii D1" - powiedział prezes Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

"W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2019/2020 (kwiecień 2019 r. - grudzień 2019 r.) grupa osiągnęła 184,5 mln zł wpłat od dłużników, co oznacza wzrost rok do roku o 8%. EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r. wyniosła 162,2 mln zł, co jest wartością zbliżoną do rezultatu osiągniętego na koniec września 2019 r." - czytamy także.