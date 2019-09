Kruk miał 68,99 mln zł zysku netto, 105,72 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

Spłaty z nabytych portfeli wyniosły w raportowanym okresie 874 333 tys. zł. Dwa segmenty geograficzne - Polska i Rumunia, wygenerowała odpowiednio 400 312 tys. zł i 270 415 tys. zł spłat. Spłaty we Włoszech wyniosły 85 126 tys. zł, a na pozostałych rynkach 118 351 tys. zł, podano w raporcie.

"Zamknęliśmy pierwsze półrocze ze spłatami powyżej 874 mln złotych i mocną EBITDA gotówkową. Dobry wynik był wypadkową działalności w czterech segmentach geograficznych: Polsce, Rumunii, Włoszech oraz na pozostałych rynkach. W przypadku Polski i Rumunii odnotowaliśmy bardzo dobre spłaty i dokonaliśmy nieco niższych od oczekiwań inwestycji, jednak przy wyższych zakładanych zwrotach w przyszłości niż w latach 2016-2018. We Włoszech wstrzymaliśmy się z inwestycjami, skupiając na poprawie i rozwijaniu procesu operacyjnego" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane wyniki Kruka za pierwsze półrocze obejmują wyniki Wongi za maj i czerwiec, z uwagi na nabycie 100% udziałów spółki 30 kwietnia 2019 roku. Wonga okresie od maja do czerwca udzieliła finansowania na kwotę 72 mln zł, sprzedając 39,1 tys. produktów, co przełożyło się na portfel pożyczek o wartości 112,0 mln zł na koniec 1 poł. 2019 roku. Wyniki finansowe w okresie od maja do czerwca były zgodne z założeniami z biznesplanu z przed transakcji i wyniosły 9,7 mln zł przychodów oraz -0,4 mln zł EBITDA.