Kruk oczekuje większej podaży portfeli w 2020 r., może zainwestować ok. 1 mld zł

"Uważamy, że w 2020 r. podaż portfeli na rynku będzie dobra. Jesteśmy przygotowani na dalsze inwestycje, mamy dobry dostęp do finansowania. Przed nami czwarty kwartał - najbardziej gorący okres jeśli chodzi o nowe inwestycje. Wracamy na rynek zakupów we Włoszech i Hiszpanii. Mamy przekonanie, że to będzie dobry kwartał" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa podczas konferencji prasowej.