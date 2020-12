KSC zbuduje instalację PV w Cukrowni Dobrzelin, planuje kolejne

Planowana farma fotowoltaiczna ma mieć moc 520 kW i zajmie ok. 1 ha powierzchni. Elektrownia będzie produkować ok. 520 MWh rocznie, co pozwoli na oszczędności 35% kosztów zakupów energii elektrycznej w ciągu roku kalendarzowego. Efekt ekologiczny to ograniczenie emisji CO2 na poziomie 409,05 Mg CO2/rok. Wybrana lokalizacja pozwala na rozbudowę farmy fotowoltaicznej dwukrotnie, do mocy 1 MW, podano także.