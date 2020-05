KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

"Przedsiębiorcy muszą nieustannie troszczyć się o płynność, bo w obecnych warunkach nawet niewielkie jej zachwianie grozi szybką upadłością z powodu braku możliwości znalezienia finansowania. Dlatego tak bardzo liczy się pewność zapłaty za każdą zrealizowaną dostawę. Biorąc pod uwagę, że większość sprzedaży do krajów najwyżej rozwiniętych odbywa się z odroczonym terminem płatności, konieczne jest ubezpieczenie spływu tych należności. I to niezależnie od tego, czy z zagranicznym kontrahentem współpraca trwa od dawna, czy została właśnie nawiązana. Dziś sytuacja jest tak niepewna, że kondycja finansowa odbiorcy może się pogorszyć w mgnieniu oka. Niestety może się też okazać, że firma ubezpieczeniowa, z której usług dotąd eksporter korzystał, uzna jego kontrahenta za zbyt ryzykownego i anuluje bądź znacznie ograniczy przyznane na niego limity. Takie sytuacje, szczególnie w okresie kryzysu, są typowe, ponieważ ubezpieczyciele także ostrożniej podchodzą do poszczególnych firm i branż. W tej sytuacji z pomocą

przychodzi KUKE, oferując dwa ubezpieczenia z gwarancją Skarbu Państwa, obejmujące 35 krajów, do których trafia prawie 90% polskiego eksportu" - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie.

KUKE GAP EX jest produktem przeznaczonym dla firm, które mając umowę ubezpieczenia należności, chcą zwiększyć sprzedaż eksportową. Z kolei z KUKE GAP EX+ mogą skorzystać te przedsiębiorstwa, którym ubezpieczyciel odmówił przyznania limitu bądź zamknął go dla zagranicznych odbiorców, podano także.

"Jest to stworzone na czas kryzysu rozwiązanie z gwarancją Skarbu Państwa. Wcześniej w handlu z krajami Unii Europejskiej i OECD zakazywano stosowania państwowego wsparcia, ponieważ dostępne były ubezpieczenia na zasadach rynkowych. Jednak w obliczu tak głębokiej recesji i w obawie, że ubezpieczyciele komercyjni ograniczą wsparcie dla przedsiębiorstw Komisja Europejska zezwoliła na odejście od tej zasady do końca tego roku. Zachęcamy polskich eksporterów do skorzystania z nowej oferty KUKE dla zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Ubezpieczenie może posłużyć też jako zabezpieczenie faktoringu lub kredytu obrotowego, poprawiając znacząco płynność. Ponadto, zaoferowanie odroczonej płatności w najtrudniejszym momencie kryzysu to praktycznie gwarancja, że odbiorca doceni to i będzie chętniej współpracował również w dobrych czasach" - podkreślił Władyczak.

Zawarcie umowy i zarządzanie nią będzie odbywać się w formie elektronicznej, podało KUKE.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące