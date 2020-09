Kurs złotego stabilizuje się po dwóch dniach zawirowań

Ostatnie dwa dni na krajowym rynku walutowym to istny rollercoaster w wykonaniu złotego. Najpierw w poniedziałek wyraźnie stracił on na wartości, reagując na ryzyko mniejszego strumienia unijnych pieniędzy dla Polski, wobec zastrzeżeń odnośnie "praworządności". W efekcie euro było najdroższe od pół roku, szwajcarski frank i brytyjski funt od 4 miesięcy, a dolar od 2 miesięcy. Wczoraj natomiast miał miejsce zwrot o 180 stopni. Złoty gwałtownie się umocnił, znosząc całkowicie poniedziałkowe osłabienie, co obniżyło notowania EUR/PLN o 5,5 gr, CHF/PLN o 5,7 gr, a USD/PLN o 7,2 gr.