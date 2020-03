Kursy walut. RPP obniży stopy procentowe, a Fed już wytacza armaty

Wraz z podjętymi działaniami prezes NBP zapowiedział, iż zgłosi, długo wyczekiwany, wniosek o obniżkę stóp. Co ciekawe część członków Rady zapowiedziała już że go nie poprze. Obniżka stóp to jedno - rynek czeka na pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw. Wyczekiwane jest m.in. zaprezentowanie lokalnego programu LTRO.

Będąc już przy polityce monetarnej - należy koniecznie wspomnieć o wczorajszym ruchu amerykańskiego banku centralnego (Fed). Amerykańska Rezerwa Federalna w trybie pilnym zdecydowała o obniżeniu stopy procentowej o 1 pkt proc. do 0-0,25 proc. i zapowiedziała skup obligacji o wartości co najmniej 700 mld dolarów, obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej do zera oraz udostępnienie bankom komercyjnym pożyczek do 90 dni, z oprocentowaniem 0,25 proc.