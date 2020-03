Kursy walut. Skup obligacji przez NBP nie pomógł rynkowi

Czwartkowa sesja przyniosła dalszą przecenę złotego. Już w pierwszych godzinach handlu EUR/PLN uderzył w 4,61 w kolejnych konsolidując się pomiędzy 4,53-4,59. Na rynku EUR/USD nadal widać było podtrzymane wysokiego popytu na dolara, co doprowadziło do spadku notowań euro chwilowo poniżej 1,068.

Coraz silniejszy dolar względem euro wraz z utrzymującą się, dawno niewidzianą wysoką awersją do ryzyka doprowadziły do wzrostu USD/PLN do 4,30. W sporych tarapatach pozostaje też złoty w relacji do franka szwajcarskiego, na CHF/PLN testując okolice 4,35 i to pomimo interwencyjnych działań banku centralnego Szwajcarii (SNB).