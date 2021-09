Kursy walut. Status quo utrzymany

Coraz więcej danych i badań pokazuje, że silny interwencjonizm gospodarczy przy jednoczesnych licznych ograniczeniach pandemicznych wywołał nierównowagę, która powoduje frustrację producentów i presję cenową. W recesji zwykle popyt jest zbyt niski i część firm z tego powodu musi upaść, aby doprowadzić do gospodarczej równowagi, po czym wzrost popytu pozwala mocniejszym firmom na rozwój i stopniowe zwiększanie zatrudnienia.

Wydaje się zatem, że niższy wzrost zatrudnienia w USA to nie brak popytu na pracę, ale brak jej podaży w odpowiedniej ilości i jakości. Być może zmieni się to częściowo w najbliższych miesiącach po tym, jak ustały dopłaty rządowe do zasiłków dla bezrobotnych, ale pewnie problem nie zniknie z miesiąca na miesiąc.