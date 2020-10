Kursy walut. Trudno będzie przełamać 4,55 zł na euro

Z jednej stromy mówi się, że w amerykańskim Kongresie strony czynią postępy i są bliskie wypracowania kompromisowego porozumienia i złożenia podpisów pod ustawą. Z drugiej zaś Larry Kudlow, doradca ekonomiczny Białego Domu sygnalizuje impas i wyraża obawę, że gdyby nawet doszło do porozumienia, to jest zbyt mało czasu na opracowanie i przegłosowanie ustaw przed wyborami prezydenckimi 3 listopada.

Oprócz kwestii fiskalnej również zbliżające się amerykańskie wybory prezydenckie przyczyniają się do rynkowej niepewności. Zeszłotygodniowe doniesienia, że Rosja i Iran uzyskały dostęp do informacji o rejestrze wyborców mogą dawać pretekst obu kandydatom do kwestionowania ewentualnego, niepomyślnego dla nich wyniku (w efekcie utrzymująca się przewaga w sondażach Bidena nad Trumpem nie oznacza prostego przejęcia fotela prezydenckiego, a raczej batalii o niego).

O ile koniunktura w przemyśle trzyma się nieźle (wzrost PMI IP do 54,4 z 53,7), to sektor usług znów jest w odwrocie (spadek indeksu do poziomu 46,2 z 48 we wrześniu), co dalej spycha ogólny indeks koniunktury (obejmujący zarówno przemysł, jak i usługi w EZ) na coraz niższe poziomy.