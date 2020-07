energetyka 4 minuty temu

Kurtyka: Mamy założenia strategii wodorowej, trafi do konsultacji jesienią

Ministerstwo Klimatu zakończyło I etap prac nad założeniami do polskiej strategii wodorowej do 2030 roku, poinformował minister Michał Kurtyka. Wśród priorytetów strategii jest powstanie "prawa wodorowego" i wykorzystanie wodoru do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Podziel się Dodaj komentarz