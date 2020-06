Kurtyka: W ramach 'Czystego Powietrza' udzielono dotąd 2,2 mld zł finansowania

"To istotna pomoc ze środków publicznych, która została przekazana do budżetów gospodarstw domowych. To również realizacja postulatów Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który w swoim exposé zwracał uwagę, że czyste powietrze, to dobro publiczne, które nie zna podziałów politycznych. Naszym priorytetem jest, by wszyscy mieszkańcy Polski oddychali powietrzem dobrej jakości" - wskazał Kurtyka.