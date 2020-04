Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 22% m/m do 15,6 mln zł w marcu

"W marcu po raz kolejny osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów. Przychody wzrosły w porównaniu do lutego ponownie zarówno w grach hypercasual, jak i grach GaaS. Nowa gra hypercasual - Will It Shred?, która swoją premierę miała w ostatnim dniu lutego zanotowała w marcu 8,6 mln pobrań. Jesteśmy zadowoleni z poziomu przychodów generowanych przez ten segment naszego portfolio - zarówno z nowego tytułu, jak i z wydanych wcześniej Ramp Car Jumping oraz Stunt Car Jumping. Naszym celem jest zbudowanie dużego 'ekosystemu' różnorodnych gier hypercasual, podobnie jak to miało miejsce w przypadku gier parkingowych. Dotychczasowe sukcesy naszych gier hyper-casualowych potwierdzają, że zwiększanie zaangażowania w nakłady i rozwój tego typu gier przynoszą wymierne efekty" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.