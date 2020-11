Libet miał 0,93 mln zł zysku netto, 2,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Libet podał też w raporcie, że na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania (w dacie publikacji niniejszego raportu), może zachodzić istnienie istotnej niepewności powodującej znaczącą wątpliwość co do zdolności spółki do kontynuacji działalność w okresie 12 miesięcy od zakończenia dnia bilansowego, z uwagi na przedłużenie umowy restrukturyzacyjnej w formie aneksu do dnia 30 listopada 2020 r.