budownictwo 1 godzinę temu

Lokum Deweloper wprowadził do oferty 121 lokali w II etapie os. Lokum Siesta

Grupa Lokum Deweloper wprowadziła do sprzedaży 121 lokali w ramach II etapu krakowskiego osiedla Lokum Siesta, podała spółka. Oferta obejmuje lokale od kawalerek do mieszkań 4-czteropokojowych o metrażach od 32 do 92 m2.