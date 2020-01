Lotos Norge otrzymała 2 nowe koncesje w Norwegii, ma ich łącznie 29

Jedna z przyznanych licencji to rozszerzenie obszaru Liatarnet, na którym w lipcu 2019 roku odkryto zasoby węglowodorów o szacowanej wielkości wydobywanej 80-200 mln boe (udział Lotos Norge w licencji wynosi 9,74%). Druga licencja natomiast to obszar niezbędny do efektywnego rozwoju licencji Trell and Trine (potwierdzone zasoby to ok. 21 mln boe, udział Lotos Norge w licencji to ok. 12%), na których decyzja o przygotowaniu planu zagospodarowaniu ma zostać podjęta w 2020 roku, czytamy również.