Lotos odpowiada na publikację Money.pl. Tłumaczy ponad miliardową stratę

Koronawirus mocno nas zadłużył. Kwoty są monstrualne

Wskazuje, że spadkowy trend notowań ropy i gazu przyczynił się do negatywnego efektu wyceny zapasów dla wyniku operacyjnego, co jest typową sytuacją dla spółek z całej branży.

Lotos zauważa, że "dużo bardziej adekwatnym parametrem odzwierciedlającym zyskowność działalności jest tzw. skonsolidowana EBITDA wg metodologii LIFO (z wyłączeniem wyżej wymienionych zaburzeń), który obniżył się o 48 proc. r/r (723 mln zł vs 1 415 mln zł w pierwszym półroczu 2020 r.), i był spowodowany głównie silnym spadkiem marż rafineryjnych (od -25 do -55 proc. dla kluczowych produktów paliwowych) oraz notowań ropy naftowej i gazu ziemnego (odpowiednio -39 proc. i -54 proc. r/r)".

Wyjaśnienia Lotosu są dość szczegółowe, ale jednocześnie dla przeciętnego obserwatora dość trudne do zrozumienia. Oczywiście jest to prawda, że sam zysk netto nie mówi wszystkiego o kondycji finansowej spółki, ale koniec końców dla inwestorów, w tym Skarbu Państwa, jest on kluczowy. To dla dywidend z zysków wielu inwestorów kupuje akcje, a firma działa głównie po to żeby zarabiać.