Lotos wymienia wiceprezesa. W zarządzie będzie człowiek od fuzji i przejęć

Dzieje się w zarządach największych państwowych spółek. W tym tygodniu odwołany został prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) . Teraz przyszedł czas na zmiany we władzach Lotosu. Choć nieco mniejszego kalibru.

Nie oznacza to jednak, że Lotos stracił z dnia na dzień człowieka w zarządzie. Formalnie Marian Krzemiński odejdzie dopiero 1 marca.

Dokładnie dwie godziny później pojawiła się kolejna informacja - o powołaniu nowego wiceprezesa, ale odpowiedzialnego za inne zadania niż ma to miejsce w przypadku Krzemińskiego. Krzysztof Nowicki, bo o nim mowa, będzie w zarządzie Lotosu odpowiadał za fuzje i przejęcia.

Do pracy weźmie się już we wtorek 26 stycznia, bo to będzie oficjalny termin powołania.