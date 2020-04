LPP ogranicza inwestycje. Otworzy mniej nowych sklepów

"Fabryki w Chinach, Kambodży, Myanmarze działają w standardowym trybie. Natomiast fabryki w Bangladeszu i Indiach są zamknięte, a w Turcji i Pakistanie produkcja jest ograniczona" - wskazują władze LPP. Dodają, że jednocześnie magazyny w Polsce, Rosji i Rumunii przyjmują towary i realizują wysyłki do sklepów online.

W planach na najbliższe miesiące zarząd ma m.in. działania mające na celu intensywny rozwój kanału e-commerce. Do tego dojdzie redukcja kosztów sklepów i centrali. Spółka zamierza skorzystać z pomocy polskiego rządu w ramach tarczy antykryzysowej dotyczącej wakacji czynszowych na okres zamknięcia sklepów oraz wsparcia rządu w kosztach wynagrodzenia pracowników.

Dojdzie też do redukcji wydatków inwestycyjnych na rok 2020/21 do 500 mln zł. W efekcie będzie mniej otwarć nowych salonów tj. planowany jest 10 proc. wzrost powierzchni sprzedaży rok do roku. W planach jest też przesunięcie w czasie inwestycji budowy siedzib i centrum dystrybucyjnego w Brześciu oraz rekomendacja niewypłacenia dywidendy.