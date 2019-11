LPP planuje wzrost powierzchni handlowej o 16% r/r w r. fin. 2020/2021

"Kontynuacja dynamicznych wzrostów powierzchni w 2020/21 roku - 16% r/r wzrostu" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Na 2019 r. LPP planuje "przyspieszenie wzrostu powierzchni do 15% r/r".

"Cele na 2020/21 rok:

o nacisk na rozwój mniejszych marek: Sinsay, House i Cropp,

o selektywny wzrost powierzchni w Polsce,

o kontynuacja wzrostów w Europie (nacisk na Europę Południowo-Wschodnią),

o przyspieszenie rozwoju powierzchni w rejonie CIS" - czytamy dalej w prezentacji.

LPP planuje na I poł. 2020 r. wejście na 1 nowy rynek ze sklepami własnymi - Macedonia Północna.

"Na koniec 2020/21 roku salony marki Reserved powinny znajdować się w 26 krajach" - czytamy dalej.

Planowany capex w 2019/2020 roku (13 miesięcy) to ok. 920 mln zł. Planowane wydatki na sklepy to ok. 730 mln zł, wydatki na biura to ok. 110 mln zł, na obszar logistyki 30 mln zł, a 50 mln zł na obszar IT, podano także.

Planowany capex w 2020/2021 roku (12 miesięcy) to ok. 1 120 mln zł, wzrost o ok. 22% r/r. Planowane wydatki na sklepy to ok. 760 mln zł, wydatki na biura to ok. 110 mln zł, na obszar logistyki 200 mln zł, a 50 mln zł na obszar IT.

Planowany capex w 2021/2022 roku to ok. 1 220 mln zł. Planowane wydatki na sklepy to ok. 600 mln zł, wydatki na biura to ok. 70 mln zł, na obszar logistyki 500 mln zł, a 50 mln zł na obszar IT.

Planowany capex w 2022/2023 roku to ok. 710 mln zł. Planowane wydatki na sklepy to ok. 500 mln zł, wydatki na biura to ok. 0 zł, na obszar logistyki 160 mln zł, a 50 mln zł na obszar IT.

Na koniec III kw. 2019 roku GK LPP SA dysponowała 1 746 sklepami w 24 krajach o łącznej powierzchni 1 168 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowały się 838 sklepy (638,3 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z III kwartałem 2018 roku wzrosła o 12,8%. W III kwartale 2019 roku największy nominalny przyrost powierzchni w porównaniu do III kwartału roku poprzedniego odnotowała marka Reserved (58,2 tys. m2), natomiast największą dynamikę wzrostu powierzchni osiągnęła marka Sinsay (45,5% r/r)

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

