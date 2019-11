Mabion oczekuje oceny wniosku o rejestrację MabionCD20 przez EMA jeszcze w br.

"Zgodnie z harmonogramem przekazaliśmy do EMA odpowiedzi na drugą rundę pytań, co bardzo zbliża nas do wydania opinii dotyczącej rejestracji naszego leku MabionCD20 w UE. Pracowaliśmy bardzo intensywnie nad opracowaniem odpowiedzi i poświęciliśmy dużo czasu, aby ich jakość, poziom szczegółowości i zawarte dane spełniły oczekiwania EMA. Harmonogram całej procedury przewiduje, że informację zwrotną od EMA powinniśmy otrzymać jeszcze w tym roku. Po złożeniu odpowiedzi jesteśmy na etapie tzw. Dnia 181" - powiedział członek zarządu Sławomir Jaros, cytowany w komunikacie.

Spółka w tym roku spodziewa się opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) - organu Europejskiej Agencji Leków, która stanowi podstawę do wydania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu przez Komisję Europejską .

MabionCD20 to lek biopodobny do należącego do koncernu Roche farmaceutyku MabThera/Rituxan (rituximab), wartość globalnego rynku leku wyniosła 6,9 mld USD w 2018. Prowadzone przez Mabion badanie kliniczne nad lekiem MabionCD20 objęło pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i chłoniakiem nieziarniczym (NHL). Partnerem Mabionu w procesie badań i komercjalizacji leku MabionCD20 jest Mylan - jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, która na mocy umowy ze spółką z 2016 roku ma wyłączne prawa do sprzedaży leku na terenie Unii Europejskiej i krajów bałkańskich.