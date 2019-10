MAE jest gotowa wesprzeć Polskę w wyborze modelu finans. i techonologii jądrowej

"To państwa i ich obywatele decydują, z jakich źródeł energii chcą korzystać. Energia jądrowa jest dziś najważniejszym bezemisyjnym źródłem energii w gospodarkach rozwiniętych. Wierzę, że energetyka jądrowa obok wiatrowej i słonecznej stanowi rozwiązanie w walce ze zmianami klimatu" - powiedział Birol podczas konferencji prasowej.

Projekt "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" zakłada budowę w Polsce 6 bloków jądrowych o mocy 1-1,5 GW każdy (łącznie 6-9 GW). Pierwszy blok miałby zostać uruchomiony do 2033 r., a kolejnych pięć do 2043 roku.