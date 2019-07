Manturo Hotels zbuduje hotel rozproszony w Chorwacji, w planach Włochy i Francja

"Manturo Hotels jako pierwszy operator na świecie wprowadza nowatorski model biznesowy zakładający budowę hotelu rozproszonego pod marką Solycamp by Manturo, opartego o mobilne apartamenty w standardzie hotelowym porównywalnym z obiektami pięciogwiazdkowymi. Część apartamentów powstanie dzięki autorskiej koncepcji inwestycyjnej M-Condo, która zapewnia inwestorowi większe bezpieczeństwo i gwarantowane 9% dochodu w skali roku, wraz z dwutygodniowym pobytem w apartamencie" - czytamy w komunikacie.

Pierwsi klienci będą mogli skorzystać z oferty marki hotelu rozproszonego Solycamp by Manturo już w przyszłym sezonie letnim na wybranych topowych resortach kampingowych w Chorwacji.

To, co będzie wyróżniało hotel rozproszony tworzony przez Manturo Hotels, oprócz wysokiego standardu, aplikacji mobilnej i ujednoliconego dla wszystkich apartamentów systemu rezerwacji i płatności, to szeroki zakres usług dodatkowych. Docelowo ma to być m.in. sprzątanie na życzenie, śniadania do apartamentu, room service, dostęp do pobliskich kwiaciarni, pralni, restauracji czy atrakcji turystycznych ze specjalnymi zniżkami, podkreślono w materiale.

"Od kilku lat uważnie śledzimy rozwój resortów kampingowych w basenie Morza Śródziemnego i widać wyraźnie, że będą one zyskiwały na znaczeniu. Pomimo cen porównywalnych z hotelowymi nie powstała jeszcze marka hotelowa będąca operatorem na terenie resortu kempingowego. Praktycznie dotychczas cała branża bazuje na produkcie turystycznym i noclegowym. Przeprowadziliśmy analizy, z których wynika, że coraz więcej klientów wybiera resorty kempingowe, zamiast nadmorskich resortów hotelowych, ze względu na bliskość z naturą i dostępem do znacznie większej ilości atrakcji. Jednak to, czego im brakuje to standard obsługi hotelowej i dostęp do wyselekcjonowanych usług. Model hotelu rozproszonego wspierany nowoczesną technologią i usługami znanymi z aplikacji mobilnych jest na to doskonałą odpowiedzią" - powiedział prezes Manturo Hotels Bartłomiej J. Gawron, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z danych Eurostatu dotyczących 28 krajów członkowskich sprzedane noclegi w resortach kempingowych stanowią 13,8% całego europejskiego rynku turystycznego. Eurostat szacuje, że w EU znajduje się 26 tys. kempingów z ok. 10 mln miejsce noclegowych. 30% tej liczby znajduje się we Francji, 15% we Włoszech i 4,5% w Chorwacji, podkreślono w materiale.

"Dzięki koncepcji hotelu rozproszonego możemy zaoferować nową jakość wypoczynku w segmencie rynku turystycznego, który należy do najbardziej perspektywicznych w Europie. Z kolei Chorwacja, od której zaczynamy budowę naszej sieci, to najszybciej rosnący rynek turystyczny w Europie. Planujemy, że w przyszłości nasza marka hotelowa Solycamp by Manturo będzie również obecna we Włoszech oraz Francji" - dodał dyrektor operacyjny Mariusz Raban.

Część apartamentów powstanie dzięki koncepcji inwestycyjnej M-Condo, którą od klasycznej koncepcji condo wyróżnia mniej formalności przy zachowaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa inwestycji. Ofertę ma też wyróżniać gwarancja rentowności na poziomie 9% w skali roku i możliwość skorzystania nawet z dwutygodniowego pobytu w apartamencie, podano także w komunikacie.

Manturo Hotels chce stać się wiodącym operatorem dysponującym ponad 2 tys. mobilnych apartamentów w modelu hotelu rozproszonego. W przyszłości firma chce odgrywać znaczącą rolę w segmencie resortów wakacyjnych oraz hoteli luksusowych, podsumowano w materiale.

