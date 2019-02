Marki Top Secret i Textilmarket mogą być rozdzielone. Właściciel chce skupić się na segmencie modowym

"Podstawowym powodem przeglądu opcji strategicznych jest konieczność zapewnienia finansowania dla segmentu modowego, co jest utrudnione w sytuacji obciążania sprawozdania skonsolidowanego grupy wynikami generowanymi przez TXM SA" - czytamy w komunikacie Redanu.

TXM textilmarket to druga największa na polskim rynku sieć odzieżowych sklepów dyskontowych. Mimo to miała ostatnio spore problemy. Dla poprawy wyników władze zapowiadały już wiele miesięcy temu zmiany i restrukturyzację. Błędne wdrożenie oprogramowania obsługującego sieć sklepów TXM w 2017 toku prawie doprowadziło do jej upadku.