Marzena Koczut i Robert Kasprzak zostali powołani na wiceprezesów BOŚ Banku

Marzena Koczut od października 2020 r. była członkiem rady nadzorczej BOŚ Banku. W grudniu 2020 r. została delegowana do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu.

Marzena Koczut jest absolwentem studiów Canadian Executive Master of Business Administration - CEMBA, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Université du Québec a Montréal (UQAM) oraz posiada dyplom z wyróżnieniem Bachelor of Commerce ze specjalizacją Finanse i Księgowość na Uniwersytecie McGill w Montrealu, Kanada.