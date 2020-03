Maseczki i złoto mają coś wspólnego. Koronawirus sprawił, że na rynku zaczyna brakować kruszcu

A co ze złotem? Kruszec ten od zawsze był uznawany za jeden z najlepszych sposobów na inwestycje, szczególnie w trudnych czasach. Faktycznie w ostatnim dniach wartość złota jest wyjątkowo wysoka. Obecnie uncja wyceniana jest na 1620 dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje 6600 zł.

Złoto nie było tak drogie od co najmniej 7 lat. Ostatni raz podobne ceny w dolarach były na początku 2013 roku. Za to po przeliczeniu na złotówki mamy do czynienia z najwyższymi poziomami w historii. Wszystko przez wyjątkowo słabą polską walutę.