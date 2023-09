Mateusz Morawiecki o koksie: to surowiec strategiczny. Będziemy go bronić

Szef rządu mówił o koksie przed Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi "Victoria" S.A. - Wałbrzych. Zdaniem Morawieckiego koks to surowiec strategiczny, który "wypracowywany jest w ciężkiej pracy, trudzie, pocie czoła".

Premier liczy na więcej miejsc pracy

Jak stwierdził premier, "w ślad za budową infrastruktury koła zębate rozwoju gospodarczego współpracują ze sobą coraz lepiej". Jak podkreślił, "ważne jest, by przez wielkie inwestycje doprowadzić do tego, by było więcej miejsc pracy".