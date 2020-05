mBank będzie pierwszym polskim bankiem w Huawei AppGallery

"Aż czterech na pięciu aktywnych klientów korzysta z naszego banku w smartfonie. To wyjątkowa grupa, chętnie korzystająca z nowych technologii, w tym ze smartfonów Huawei. Użytkownicy tej marki to ok. 20% wszystkich klientów z aplikacją banku. Dlatego pracujemy nad tym, aby zapewnić im wygodny dostęp do bankowości mobilnej nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości, z wykorzystaniem nowych rozwiązań firm" - powiedział Robert Piotr Hibner, dyrektor departamentu kanałów elektronicznych w mBanku, cytowany w komunikacie instytucji.