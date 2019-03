Medicalgorithmics liczy na sprzedaż 20% urządzeń na rynkach poza USA (aktual.)

Na początku br. spółka zaczęła rozwijać sprzedaż na terenie Indii, nawiązując tam współpracę z renomowanym globalnym koncernem medyczno-farmaceutycznym Abbott, poprzez powołaną spółkę zależną. W ub. roku spółka podpisała umowę na dystrybucję i sprzedaż systemu do diagnostyki arytmii z nowym partnerem strategicznym z Kanady, firmą m-Health Solutions, Inc. Skład grupy został poszerzony o Medicalgorithmics Polska Sp. z o.o., która posiada trwałe relacje z przedstawicielami wielu placówek zdrowia na terenie Polski. Jednocześnie grupa rozszerzyła współpracę ze skandynawską Grupą Vingmed w zakresie sprzedaży systemu do diagnostyki arytmii serca. Umowy zostały podpisane z firmami Vingmed AS z Norwegii oraz Vingmed AB ze Szwecji.