Medicalgorithmics miało 3,44 mln zł straty netto w III kw. 2020 r.

"Pozytywny wpływ na poziom przychodów miała wyższa o 25% liczba wyświadczonych usług medycznych, której dynamiczny wzrost związany był z odbudowywaniem wolumenów po II kw. 2020, w którym to grupa mocno odczuła skutki wybuchu pandemii koronawirusa w USA. Negatywny wpływ na przychody miało natomiast umocnienie PLN do USD, co w efekcie przełożyło się na zmniejszenie przychodów o 1,8 mln zł w III kw. 2020. W porównaniu rok do roku, w III kw. 2020 liczba wyświadczonych usług medycznych zwiększyła się o 6%, natomiast przychody spadły o 40%, na co wpływ miała zmiana modelu biznesowego Medi-Lynx, spółki zależnej działającej na terenie USA. Efektem tego procesu są niższe średnie stawki uzyskiwane za badanie. Jednocześnie spółka oczekuje większego wolumenu świadczonych usług, który ma skompensować spadek stawek" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.