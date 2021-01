Medinice ma przedwstępną umowę kupna udziałów w spółce z projektem kardiolog.

Warszawa, 05.01.2021 (ISBnews) - Medinice podpisał przedwstępną umowę kupna udziałów w spółce z o.o. prawa polskiego, posiadającej prawa do opatentowanej globalnie technologii kardiochirurgicznej tj. zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka serca, podał Medinice. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został ustalony do 31 marca 2021 r.