Medinice pozyskało 7,4 mln zł na rozwój innowacyjnych technologii medycznych

"Oferta Medinice spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Zainteresowanie było większe niż liczba akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego. Tym bardziej cieszy nas fakt, że do grona akcjonariuszy spółki dołączyły renomowane fundusze inwestycyjne. Udane podwyższenie kapitału przybliżyło nas do przejścia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Będziemy dążyli do tego, aby w ciągu kilku kwartałów rozpocząć przygotowania do przeniesienia na główny rynek GPW" - powiedział prezes Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.