Mercator Medical przekazał Komendzie Głównej Policji 246 tys. sztuk rękawic

Formalnie przekazanie rękawic odbywa się poprzez sprzedaż po symbolicznej cenie 1 grosz za opakowanie, zawierające 100 sztuk rękawic z lateksu syntetycznego (nitryl). To produkty najwyższej jakości, nieuczulające (w przeciwieństwie do wyrobów z lateksu naturalnego) oraz w pełni chroniące przed bakteriami i wirusami, podano.

Na początku marca br. Grupa Mercator Medical przekazała nieodpłatnie 50 tys. jednorazowych masek ochronnych do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia poprzez rządową Agencję Rezerw Materiałowych w Zduńskiej Woli. Przekazane maseczki to najwyższej jakości produkty wykonane z delikatnej i przewiewnej włókniny, która zapewnia wysoki komfort noszenia oraz niski opór powietrza przy zachowaniu funkcji filtracyjnej, co pozwala na ograniczenie i minimalizację ryzyka infekcji drogą kropelkową, przypomniano.