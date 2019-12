Mex Polska chce zacząć nabór do nowego franczyzowego PanKejka w I kw. 2020 r.

"Pracujemy nad modelem konceptu PanKejk Bistro, o mniejszej powierzchni, dla mniejszych miast, który będzie skierowany do inwestorów i franczyzobiorców zewnętrznych. Pierwszy etap będzie w I kwartale przyszłego roku - wtedy pojawi się nabór zainteresowanych. To będą inwestycje rzędu 200-300 tys. zł, podobnie jak Pijalnie Wódki i Piwa" - powiedział Kowalewski podczas konferencji prasowej.

"To będzie lokal samoobsługowy - to zasadnicza różnica [względem dotychczasowych restauracji PanKejk]. Będzie idealny do lokowania w centrach handlowych, w food courtach. Co nie oznacza, że nie będzie nowych restauracji PanKejk z obsługą kelnerską, jak w Warszawie, Gdańsku czy Poznaniu" - dodał prezes.

Poinformował także, że jest możliwe, by w pierwszej kolejności spółka samodzielnie uruchomiła "modelowe" PanKejk Bistro, w celu prezentacji potencjalnym franczyzobiorcom.

3 grudnia spółka opublikowała założenia strategiczne do planów rozwoju na lata 2020-2022. Cele w zakresie rozwoju obejmują równoległy rozwój na rynku polskim wszystkich posiadanych sieci lokali gastronomicznych aby całkowita ich liczba do końca roku 2022 osiągnęła liczbę 73; rozwój na terenie Niemiec sieci bistr Pijalnia Wódki i Piwa oraz rozwój, docelowo, wszystkich posiadanych sieci w oparciu o model franczyzowy.

"Chcemy poprzez posiadane koncepty - i ewentualnie nowe - inwestować w największych miastach w Polsce. Charakteryzują się one największym popytem na nasze usługi i ten popyt jest rosnący. Nie zamykamy drogi na rozwój w mniejszych miastach, ale oddajemy go franczyzobiorcom" - wyjaśnił Kowalewski.

Na dziś spółka posiada 45 lokali, z czego 11 franczyzowych.

"Strategia zakłada otwieranie nie mniej niż 9 lokali rocznie, czyli 27 w 3 lata i co najmniej 73 lokale w grupie do końca 2022 - łącznie z franczyzobiorcami. Przyrost ten może być bardziej dynamiczny. Obecnie 'wąskim gardłem' jest pozyskiwanie lokalizacji, nie zdolności finansowe. Mamy za co się rozwijać. Potencjał i chęci franczyzobiorców pokazują, że tylko pozyskiwanie odpowiednich lokalizacji jest ograniczeniem" - podkreślił prezes.

Pytany o strukturę nowych 27 lokali wskazał, że prawdopodobnie będą to w 2/3 Pijalnie Wódki i Piwa, a reszta w pozostałych konceptach. Jaka część z nich będzie lokalami własnymi - trudno według niego powiedzieć.

Nawiązując do pierwszej Pijalni Wódki i Wina w Niemczech, otwartej ok. 2 miesiące temu w Berlinie, podtrzymał optymistyczne nastawienie.

"Lokal w Berlinie jest nadal bardzo dobrze przyjmowany. Pośrednicy lokali do wynajęcia [w Niemczech] są na 'stand by', gdy się okaże, że będą decyzje o następnych. Na razie chcemy obserwować Berlin ok. pół roku" - zakończył Kowalewski.

Mex Polska S.A. wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą grupę kapitałową, która zarządza działającymi lokalami gastronomicznymi grupy, rozwija sieć posiadanych placówek zarówno ze środków własnych grupy jak i poprzez udzielanie franczyzy na posiadane w swoim portfelu koncepty gastronomiczne zewnętrznym inwestorom. Grupa posiada w swoim portfelu i rozwija koncepty gastronomiczne: Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk i Prosty Temat. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

