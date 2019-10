Mex Polska opublikuje założenia dalszego rozwoju do końca br.

"Naszą wizję już można sobie wyobrazić, my ją doprecyzujemy, pewnie pod koniec roku" - dodał.

Z jego słów wynika, że spółka poda też założenia co do rozwoju liczby lokali w poszczególnych sieciach na 2020 r. i kolejne lata.

"Realizujemy politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W tym roku to jest yield ok. 6%. Inwestycje finansujemy z tanich kredytów, stąd część płynności można przeznaczyć na dywidendę. My będziemy [w przyszłości] rekomendować jako zarząd" - powiedział.