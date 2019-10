MF: Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego 874,4 mln zł w br.

W 2019 r. łączna kwota 1% podatku należnego przekazana organizacjom pożytku publicznego (z rozliczenia za 2018 r.) wyniosła 874,4 mln zł. To o 110,5 mln zł więcej od kwoty przekazanej rok wcześniej (z rozliczenia za 2017 r.) - wtedy było to 763,9 mln zł. Z możliwości przekazania 1% podatku skorzystało 14,5 mln podatników, czyli o 0,4 mln więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast średnia przekazana OPP kwota w 2019 r. to 60 zł, podano także.