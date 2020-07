MFiPR: Nabór wniosków w konkursie 'Centrum wiedzy o dostępności' od 24 VIII

"Zachęcamy do projektowania usług, produktów, urządzeń i przedmiotów przyjaznych również ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Zapraszamy przedsiębiorców do włączenia się w tworzenie dostępnego otoczenia. Dlatego dodatkowe środki z Funduszy Europejskich kierujemy do uczelni wyższych, które mają potencjał, by stać się centrami nowych technologii i wiedzy o nich. Niektóre z nich realizują już programy nauczania z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego. A nowe centra wiedzy o dostępności, które powstaną w wybranych szkołach wyższych, będą służyć pomocą w tworzeniu i projektowaniu dostępnych produktów czy usług i upowszechnianiu standardów dostępnościowych" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.