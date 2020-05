MFPR: Polsko-norweskie projekty otrzymają zostaną dofinansowane kwotą 156 mln zł

"Wspieramy badania w różnych dyscyplinach naukowych. Są to zarówno badania polarne, jak i z zakresu nauk społecznych. Celem jest poprawa wyników polskich badań naukowych jako narzędzi służących rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

W konkursie GRIEG naukowcy złożyli 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 miliarda złotych. Eksperci wybrali 28 projektów: 12 z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz po 8 z zakresu nauk o życiu i nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Otrzymają one łącznie wsparcie w wysokości 156 mln zł na badania podstawowe.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera partnerstwa oraz co najmniej jednego partnera norweskiego.