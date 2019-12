Mikołaj Wild został prezesem spółki Centralny Port Komunikacyjny

Do konkursu na prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny wpłynęło siedem zgłoszeń. Dziewięć osób wzięło udział w postępowaniu na członka zarządu ds. komunikacji i PR.

"Przeprowadziliśmy rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami. Na ich podstawie oraz biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę kandydatów, wybraliśmy tych, którzy będą zasiadali w zarządzie. Aktualnie zarząd spółki działa w pełnym, mocnym składzie, co zapewni jeszcze większą dynamikę prac i skuteczną realizację celów strategicznych" - powiedziała wiceprzewodnicząca rady nadzorczej Dagmara Zawadzka, cytowana w komunikacie.

Wyłoniony w konkursie prezes CPK Mikołaj Wild od 9 maja 2017 r. był pełnomocnikiem rządu ds. CPK. W maju br. został powołany, zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o CPK, na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki. 28 listopada rada oddelegowała go do czasowego wykonywania czynności prezesa CPK, przypomniano.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.